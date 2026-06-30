Бывший помощник премьер-министра Великобритании Риши Сунака Крейг Уильямс официально признал свою вину в незаконных ставках на дату выборов в 2024 году. Об этом проинформировала Комиссия по азартным играм Соединённого Королевства.

Уильямс, используя служебную информацию, доступ к которой имел в силу своего положения, сделал ставку в размере 130 долларов на то, что выборы состоятся в июле. Это произошло всего за несколько дней до того, как дата голосования была официально объявлена. В случае успеха он мог бы получить выигрыш в размере 660 долларов.

Этот инцидент стал частью более крупного скандала, в котором были обвинены более дюжины человек, связанных с Консервативной партией, и который нанёс серьезный удар по репутации партии накануне выборов.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично прокомментировала отставку Кира Стармера с поста лидера Лейбористской партии Британии. Дипломат заметила, что он «ещё подзадержался» у руля, напомнив о скоротечных сроках премьерства Лиз Трасс и Риши Сунака. По её словам, главная проблема западноевропейских политиков — в неумении думать о будущем страны. За несколько месяцев у власти невозможно реализовать интересы народа, только узкой группы лиц.