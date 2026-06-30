Уиткофф вылетел в Доху на переговоры с Ираном

Иран запросил проведение встречи с представителями Соединённых Штатов. Американский лидер Дональд Трамп сообщил, что консультации состоятся во вторник, 30 июня в столице Катара Дохе.

«Иран запросил встречу» — написал Трамп в своей соцсети Truth Social, добавив, что переговоры пройдут во вторник.

По данным CNN, спецпредставитель Трампа Стивен Уиткофф уже вылетел в Доху. Пока неизвестно, примет ли участие в переговорах зять главы Белого дома Джаред Кушнер.

Ранее телеканал NewsNation передавал со ссылкой на чиновника из США, что стороны договорились воздерживаться от дальнейших ударов. Решение принято на фоне нескольких дней взаимных атак.

По данным источника, технические консультации должны продолжиться по всем направлениям меморандума. Также отмечалось, что суда получат возможность свободно передвигаться через Ормузский пролив. Другие подробности предстоящего диалога пока не раскрываются.

В конце июня 2026 года обострение между США и Ираном достигло нового уровня, поставив под угрозу недавно подписанный меморандум о взаимопонимании. США нанесли авиаудары по иранским военным объектам в ответ на предполагаемую атаку беспилотника ИРИ на танкер. Иран, в свою очередь, атаковал американские военные базы в Кувейте и Бахрейне. Стороны обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня, а Трамп сделал жёсткое заявление о возможном «исчезновении» Ирана в случае дальнейшей эскалации.