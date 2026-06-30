Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили шесть украинских беспилотников, направлявшихся на Москву. Об этом ночью 30 июня сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Силами ПВО Минобороны уничтожены шесть беспилотников, летевших на Москву», — говорится в сообщении градоначальника в мессенджере «Макс» от 03:53.

На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Напомним, за прошедшие сутки силы ПВО сбили 12 БПЛА на подлёте к столице.

Москва неоднократно заявляла: атаки беспилотников на гражданскую инфраструктуру являются откровенной провокацией. Тактика киевского режима продиктована стремлением любой ценой переключить внимание с неудач на передовой. Российские средства ПВО результативно ликвидируют воздушные цели, а подразделения в зоне специальной военной операции наносят ответные точечные удары по сборочным цехам и стартовым позициям дронов.