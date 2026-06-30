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30 июня, 00:55

Силы ПВО сбили шесть беспилотников на подлёте к Москве

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили шесть украинских беспилотников, направлявшихся на Москву. Об этом ночью 30 июня сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Силами ПВО Минобороны уничтожены шесть беспилотников, летевших на Москву», — говорится в сообщении градоначальника в мессенджере «Макс» от 03:53.

На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Напомним, за прошедшие сутки силы ПВО сбили 12 БПЛА на подлёте к столице.

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Москва неоднократно заявляла: атаки беспилотников на гражданскую инфраструктуру являются откровенной провокацией. Тактика киевского режима продиктована стремлением любой ценой переключить внимание с неудач на передовой. Российские средства ПВО результативно ликвидируют воздушные цели, а подразделения в зоне специальной военной операции наносят ответные точечные удары по сборочным цехам и стартовым позициям дронов.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Никита Никонов
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