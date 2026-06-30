Число сбитых с начала суток на подлёте к Москве украинских беспилотников выросло до восьми. Об этом ночью 30 июня сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Сбиты ещё два вражеских беспилотника. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — говорится в сообщении градоначальника в мессенджере «Макс» от 03:59.

Ранее Собянин информировал об уничтожении шести БПЛА.

В Москве регулярно отмечают, что удары БПЛА по мирному населению — это циничная провокационная тактика. Цель Киева очевидна: создать информационный шум, маскируя провалы на линии боевого соприкосновения. Но эффективность нашей противовоздушной обороны высока: вражеские дроны сбиваются, а ответный огонь в зоне СВО наносится напрямую по производственным мощностям и точкам запуска.