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30 июня, 01:30

В Новороссийске объявляли угрозу атаки безэкипажных катеров

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleg Elkov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleg Elkov

В Новороссийске Краснодарского края была объявлена угроза атаки безэкипажных катеров (БЭК). Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко ночью 30 июня.

«В Новороссийске по береговой линии звучит сирена – сигнал «Внимание всем». Атака безэкипажных катеров (БЭК). В районе набережной от улицы Исаева до улицы Суворовской движение транспорта перекрыто! Запрещено осуществлять прогулки по набережной!» — говорится в сообщении.

Через 20 минут (в 03:07) угроза атаки безэкипажных катеров была отменена, также открыли движение. Отмена сигнала угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов была объявлена в 03:29 мск.

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Тимур Хингеев
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