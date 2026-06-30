Силы ПВО уничтожили 16-й беспилотник ВСУ на подлёте к Москве с начала суток

Общее количество украинских дронов, сбитых на подлёте к столице за ночь, достигло 16. Информацию об этом ночью 30 июня привёл мэр Сергей Собянин.

«Отражена атака ещё пяти БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал Собянин в мессенджере «Макс» в 04:17.

Ранее было известно об уничтожении 11 беспилотников.

В Москве регулярно подчёркивают, что атаки БПЛА на мирных граждан — это провокационная тактика Киева. Её цель — создать шум, отвлекая внимание от неудач на линии боевого соприкосновения. Официальные лица отмечают высокую эффективность столичной ПВО. Все вражеские цели оперативно выявляются и поражаются. В качестве ответа военные РФ наносят удары непосредственно по точкам запуска и производственным мощностям, где собирают эти дроны.