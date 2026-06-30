Количество отравившихся в астраханском гастрономе увеличилось до 31

Количество пострадавших в результате отравления готовой продукцией в астраханском гастрономе «Михайловский» продолжает расти. По данным СУ СК по Астраханской области, число обратившихся за медицинской помощью увеличилось до 31 человека. В региональном управлении Роспотребнадзора уточнили, что у 26 из них лабораторно подтверждён сальмонеллёз. Об этом сообщает газета «Известия».

Все госпитализированные находятся в состоянии средней степени тяжести, им оказывается необходимая медицинская помощь. Предварительной причиной массового заболевания названо употребление рыбных котлет, приобретённых в этом магазине.

Примечательно, что до этого инцидента местные жители положительно отзывались о гастрономе, отмечая, что ранее подобных случаев отравления готовой едой здесь не фиксировалось. Один из покупателей назвал продукцию магазина очень вкусной.

Госпитализация первых пациентов началась 24 июня. Спустя полтора дня после употребления пищи скончалась 62-летняя пенсионерка. Её годовалая внучка продолжает находиться в больнице.