Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 июня, 01:57

Силы ПВО уничтожили 32 дрона ВСУ на подлёте к Москве с начала суток

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ID1974

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ID1974

Силы противовоздушной обороны России уничтожили ещё четыре украинских беспилотных летательных аппарата, летевших в сторону Москвы. О случившемся проинформировал столичный мэр Сергей Собянин ночью 30 июня.

«Отражена атака четырёх беспилотников, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал градоначальник в мессенджере «Макс» в 04:53.

Общее число перехваченных украинских дронов с начала суток достигло 32 единиц.

«Ни одна ПВО в мире с таким не сталкивалась»: Коц объяснил, как Москву защищают от дронов
«Ни одна ПВО в мире с таким не сталкивалась»: Коц объяснил, как Москву защищают от дронов

В Москве многократно заявляли, что атаки беспилотников на гражданское население представляют собой провокационную тактику киевского режима. Её задача — создавать информационный шум, чтобы отвлечь внимание от провалов на линии боевого соприкосновения. ПВО работает эффективно — вражеские цели своевременно обнаруживаются и уничтожаются. В качестве ответной меры российские военные наносят точечные удары непосредственно по местам запусков и производственным цехам, где ведется сборка этих дронов.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Виталий Приходько
  • Новости
  • Сергей Собянин
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar