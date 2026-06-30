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30 июня, 02:27

На Сахалине у побережья нескольких сёл обнаружены нефтепродукты

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / A_Lesik

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / A_Lesik

На западном побережье Сахалина, в Томаринском районе, зафиксировано загрязнение береговой полосы продуктами нефтепереработки. Сигнал о выбросе поступил в местную администрацию от жителей нескольких населённых пунктов.

Как уточнили в муниципалитете, следы вещества обнаружены в прибрежной зоне у сёл Белинское, Парусное и Красногорск.

«Установлено, что основной массив комкообразного вещества, внешне похожего на корабельный мазут, выбросило в районе сел Белинское и Парусное. Сотрудниками администрации отобраны пробы вещества для передачи в лабораторию Росприроднадзора», — заявили в администрации.

Часть загрязняющего материала уже собрана. В ближайшее время запланированы дополнительные работы по очистке побережья. При этом нефтяных плёнок на поверхности воды не обнаружено.

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Виталий Приходько
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