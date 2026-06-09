«Отпускной сезон идёт»: Губернатор Кубани поставил точку в спорах о мазуте на побережье

Сезон летнего отдыха в Краснодарском крае идёт в штатном режиме. Несмотря на циркулирующие в медиа слухи о загрязнении побережья, власти региона не видят серьёзных поводов для беспокойства.

Губернатор Кубани поставил точку в спорах о мазуте на побережье. Видео © Telegram / Юнашев LIVE

Вопрос о мазуте на пляжах задал губернатору Вениамину Кондратьеву корреспондент Кремлёвского пула Александр Юнашев. Глава Кубани в ответ заявил, что подобные явления случались всегда.

«Отпускной сезон в Краснодарском крае начался и продолжится». < > И в моём детстве, и в вашем — мазут всегда был. Вопрос только в том, кто сколько его видит», — пояснил руководитель региона.

Чиновник подчеркнул, что восприятие ситуации субъективно. Кто-то замечает незначительные следы и раздувает проблему, хотя объективных оснований для этого нет. По мнению губернатора, существуют люди, которые намеренно пытаются обнаружить негатив там, где его не существует.

Кондратьев добавил, что об остроте ситуации судить легко по отзывам туристов, например, из Анапы. Если бы вопрос чистоты воды стоял действительно серьезно, жалоб было бы огромное количество.

«Но этого нет. Значит, то, о чём так много говорят и кто-то что-то где-то как-то пытается... это всё неправда», — подытожил глава края.

Курортный сезон в Анапе официально открылся 1 июня, — для отдыхающих доступны 4,5 километра песчаных берегов: один километр в Витязево и ещё 3,5 километра от Лечебного пляжа до санатория «Бимлюк», а также все галечные пляжи.