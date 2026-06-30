Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев допустил, что европейские власти способны ввести ограничения на пользование бассейнами. Об этом он написал в социальной сети X, комментируя инцидент в Германии.

Глава РФПИ иронично заметил, что Евросоюз, вероятно, захочет пойти дальше отказа от кондиционеров. По его словам, складывается впечатление, будто бюрократы стремятся «чтобы люди жарились».

Поводом для реакции стала новость об эвакуации общественного комплекса для плавания в ФРГ. Туда без билетов проникли десятки французов, перебравшись через забор и устроив потасовку с сотрудниками.

Дмитриев также предположил, что в ЕС считают неконтролируемую миграцию, деятельность преступных группировок, разжигание войн и ошибочные решения в энергетике с экономикой недостаточными факторами для «быстрого краха западной цивилизации».

Напомним, Европа переживает аномальную и разрушительную жару, которая уже побила множество температурных рекордов и привела к многочисленным жертвам. По данным Всемирной организации здравоохранения, с 21 июня в Европе зафиксировано более 1300 случаев избыточной смертности, связанных с экстремальными температурами, причём во Франции зафиксировано около 1000 дополнительных смертей с 24 июня. В ряде стран, таких как Германия, Чехия и Польша, были установлены новые национальные рекорды жары, а температура в некоторых регионах превысила 41°C. Метеорологи связывают это явление с мощным «тепловым куполом», который задерживает горячий воздух из Северной Африки. Учёные подчёркивают, что Европа является самым быстро нагревающимся континентом, где темпы потепления вдвое превышают среднемировые показатели, и такие волны жары, ранее случавшиеся раз в поколение, теперь происходят почти ежегодно.