Била по голове и подносила нож к шее: В Сочи задержали мать за истязания над малышом
СК: В Сочи задержана мать, истязавшая полуторагодовалого сына
В Сочи следователи задержали 38-летнюю женщину, которую подозревают в систематических истязаниях маленького сына. О подробностях уголовного дела рассказали в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.
Обвиняемая в истязании ребёнка в Сочи на допросе. Видео © MAX / СУ СКР России по Краснодарскому краю
По версии правоохранителей, с июня по июль 2026 года она применяла к ребёнку физическую силу прямо в своем доме.
Следствие полагает, что мать била мальчика по голове, туловищу и конечностям. Кроме того, зафиксированы эпизоды с угрозами холодным оружием — женщина подносила нож к шее потерпевшего.
Малышу всего полтора года. Действия задержанной квалифицированы по двум статьям Уголовного кодекса: истязание несовершеннолетнего и неисполнение обязанностей по воспитанию.
Сейчас подозреваемая помещена под стражу. Следователи ведут сбор и закрепление доказательств.
Ситуацию взял на личный контроль глава регионального управления. Руководитель краевого СУ Андрей Маслов поручил установить все обстоятельства случившегося, добавили в пресс-службе ведомства. Расследование продолжается.
Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.