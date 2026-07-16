Детство под замком: Приёмная мать годами издевалась над 20 детьми

Жительницу Геленджика приговорили к 4 годам 6 месяцам колонии за истязание 20 приёмных детей. Об этом сообщила объединённая пресс-служба судов Краснодарского края.

Жительница Геленджика признана виновной в истязании приемных детей. Видео © Telegram / Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края

Суд установил, что с 2011 по 2017 год женщина, исполняя обязанности опекуна и приёмного родителя, издевалась над 8 девочками в возрасте от 5 до 15 лет. Семья в тот период жила в Челябинской области.

По данным суда, Рогатовская била детей руками, ногами и бытовыми предметами, ограничивала их в питании, оскорбляла и запугивала. Девочек также подвергали жестоким и унижающим наказаниям.

После переезда на Кубань насилие, как установил суд, продолжилось. С 2017 по 2023 год в Горячем Ключе и Геленджике женщина издевалась ещё над 12 детьми в возрасте от 3 до 17 лет.

В июле 2020 года осуждённая бросила на землю 10-летнюю девочку. Ребёнок получил перелом плечевой кости.

Суд назначил женщине 4 года 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Ей также на 3 года запретили заниматься деятельностью, связанной с установлением опеки над несовершеннолетними. Приговор вступил в законную силу.

До этого жительницу Мамонтовского района Алтайского края приговорили к 3 годам 1 месяцу колонии за жестокое обращение с двумя сыновьями. Следствие установило, что женщина регулярно избивала детей разными предметами, выгоняла их из дома и причиняла им физические и психологические страдания.