На Алтае мать отправили в колонию за «воспитание» сыновей ударами и улицей

Жительницу Мамонтовского района Алтайского края приговорили к 3 годам 1 месяцу колонии за жестокое обращение с двумя сыновьями. Следствие установило, что женщина регулярно избивала детей разными предметами, выгоняла их из дома и причиняла им физические и психологические страдания. Об этом сообщили в СУ СК по региону.

Суд признал 41-летнюю жительницу Алтайского края виновной по двум статьям уголовного кодекса — об истязании двух заведомо несовершеннолетних лиц, находившихся в беспомощном состоянии, совершённом с особой жестокостью и мучениями для потерпевших, а также о неисполнении обязанностей по воспитанию детей, сопряжённом с жестоким обращением. Женщина злоупотребляла алкоголем и систематически применяла силу к своим двум сыновьям.

«Используя незначительные поводы, она наносила детям удары, в том числе различными предметами, а также выгоняла их на улицу, причиняя тем самым физическую боль и психические страдания», — говорится в сообщении.

Собранные доказательства суд признал достаточными для вынесения обвинительного приговора. Женщине назначили наказание в виде 3 лет 1 месяца лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии общего режима. После случившегося над несовершеннолетними установили опеку.

Ранее стало известно о расследовании убийства четырёхлетней Джавеи Харрис в американском штате Южная Каролина. К гибели ребёнка могут быть причастны её родители. Следователи установили, что девочка умерла примерно за месяц до того, как мать сообщила в полицию о её исчезновении.