На Алтае перевернулся микроавтобус, пострадали трое взрослых и двое детей

В Алтайском крае перевернулся микроавтобус с пассажирами. В результате инцидента травмы получили пять человек, включая двух несовершеннолетних, сообщили в городской станции скорой помощи.

Дорожный инцидент произошёл 30 июня на федеральной трассе неподалёку от Бийска. Транспортное средство, в котором находились люди, съехало с дороги и опрокинулось.

Медиков вызвали на место незамедлительно. По словам главного врача станции Алексея Карнаухова, помощь потребовалась пятерым гражданам. В их числе оказались ребята 8 и 12 лет.

Специалисты осмотрели всех выживших прямо на участке аварии. После первичных процедур бригады эвакуировали травмированных в стационар. Их состояние врачи оценили как среднюю степень тяжести.

Сейчас в обстоятельствах случившегося разбираются сотрудники полиции. Им предстоит установить точные причины, по которым водитель потерял контроль над машиной.