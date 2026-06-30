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30 июня, 03:04

Извращенец тайно снял 50 голых девушек в солярии и остался на свободе

В Калифорнии отпустили мужчину, который тайно снял 50 голых девушек в солярии

Обложка © ChatGPT / Life.ru

Обложка © ChatGPT / Life.ru

В американском штате Калифорния разразился скандал, вскрывший пробелы в местном законодательстве. 40-летний Кайл Комбс из Гровер-Бич был уличён в тайной съёмке примерно 50 голых посетительниц солярия в фитнес-клубе города Арройо-Гранде, однако вскоре оказался на свободе. Причиной стали слишком мягкие законы штата. Об этом пишет New York Post.

По версии следствия, с июля по декабрь 2025 года злоумышленник систематически вёл скрытую съёмку полностью или частично раздетых женщин в кабинах солярия. Его поймали с поличным, когда он просунул телефон в кабину к очередной жертве. Кроме того, выяснилось, что Комбс взламывал двери раздевалок, чтобы проникнуть внутрь и продолжить свои действия.

В апреле восемь потерпевших подали заявления в полицию. Изначально Комбсу предъявили обвинение в тяжких сексуальных преступлениях, однако калифорнийское законодательство классифицирует съёмку обнажённых людей без их согласия как лёгкое правонарушение. Это позволило извращенцу выйти на свободу до начала судебного разбирательства. Окружной прокурор заявил, что намерен вместе с полицией добиваться справедливого наказания для преступника.

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Виталий Приходько
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