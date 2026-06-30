США испытали дальнобойную ракету LRASM с бомбардировщика B-2
Американский бомбардировщиков B-2. Обложка © Wikipedia / USGov Military-Air Force
Американские военные в Тихом океане провели испытательный пуск противокорабельной ракеты LRASM со стратегического бомбардировщика B-2 Spirit. Об этом сообщило Командование глобальных ударов ВВС США. Манёвры состоялись к северу от Марианских островов.
«Тихоокеанские Военно-воздушные силы США успешно отработали потопление корабля-мишени с помощью бомбардировщика B-2 Spirit к северу от Марианских островов», — говорится в сообщении.
В ходе учений экипаж B-2 отработал поражение корабля-мишени. В командовании назвали применение LRASM с этого типа самолёта «шагом вперёд» в противодействии угрозам на море.
Ракета LRASM разработана для поражения надводных целей на дальности до 930 км, обладает малозаметностью и может функционировать в условиях радиоэлектронного подавления. Ранее пуски с бомбардировщиков предыдущего поколения публично не демонстрировались. По итогам испытаний в Пентагоне подтвердили расширение боевых возможностей стратегической авиации.
Ранее сообщалось, что США впервые за 40 лет приступили к разработке новой ядерной боеголовки W93/Mk7 для перспективных баллистических ракет подводного базирования Trident II D5LE2. Проект реализуют ВМС США совместно с Национальным управлением по ядерной безопасности в рамках модернизации морского сегмента ядерной триады. Новая боеголовка призвана заменить устаревающие компоненты арсенала. В Пентагоне подчёркивают, что обновление необходимо для сохранения стратегического паритета. В Москве заявили, что будут учитывать эти шаги в собственных военных планах и готовы к диалогу, но не в ущерб безопасности. Официальные детали программы, включая сроки и стоимость, не раскрываются.