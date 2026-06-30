Житель Хабаровска получил 4,5 года колонии за экстремистские посты

Суд в Хабаровске приговорил местного жителя к четырём с половиной годам лишения свободы за экстремистские публикации в интернете. О деталях дела рассказали в Telegram-канале «Суды Хабаровского края».

Следствие установило, что мужчина публично призывал к деятельности, направленной против безопасности государства.

Один из постов содержал видеозапись, которая побуждала сотрудников правоохранительных органов не выполнять приказы командования в случае так называемого «народного восстания». Кроме того, фигурант опубликовал изображение, оскверняющее георгиевскую ленту.

Свою причастность к содеянному подсудимый отрицал. Однако в ходе разбирательства вина была полностью доказана.

Хабаровский краевой суд назначил наказание по совокупности преступлений. Ближайшие годы осуждённый проведёт в исправительной колонии общего режима.

Помимо тюремного срока, ему запретили пользоваться правом размещать любые сообщения и материалы в интернете. Данное ограничение будет действовать в течение четырёх лет.

Приговор в законную силу пока не вступил.