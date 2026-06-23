Жительница Краснодара получила условный срок за реабилитацию нацизма

В Краснодаре вынесен приговор местной жительнице, признанной виновной в реабилитации нацизма. Об этом передаёт «Лента.ру», ссылаясь на СУ СК России по Кубани.

Суд установил, что в марте 2025 года женщина, находясь в своей квартире в Сочи, опубликовала в одной из социальных сетей комментарий, в котором одобряла преступления, осуждённые Международным военным трибуналом в Нюрнберге.

Фигурантку признали виновной по статье 354.1 Уголовного кодекса РФ («Реабилитация нацизма»). Судья назначил наказание в виде двух лет лишения свободы условно. Кроме того, женщине запретили на два года размещать любые материалы в интернете.

Ранее в Москве суд вынес заочное решение в отношении историка Тамары Эйдельман*, находящейся за границей после начала СВО. Её приговорили к восьми годам колонии за реабилитацию нацизма и фейки об Армии России. Также иноагента лишили звания заслуженного учителя России.

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