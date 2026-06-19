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Регион
19 июня, 07:17

Эйдельман* заочно приговорена к 8 годам колонии за реабилитацию нацизма

Тамара Эйдельман*. Фото © Telegram / eidelman

Тамара Эйдельман*. Фото © Telegram / eidelman

В Москве суд вынес заочное решение в отношении историка Тамары Эйдельман*, находящейся за границей после начала СВО. Её приговорили к восьми годам колонии за реабилитацию нацизма и фейки об Армии России. Также иноагента лишили звания заслуженного учителя России.

«Признать Эйдельман* виновной… назначить наказание в виде 8 лет лишения свободы в колонии общего режима», — сказано в приговоре.

Историку-иноагенту Тамаре Эйдельман* диагностировали рак
Историку-иноагенту Тамаре Эйдельман* диагностировали рак

Напомним, дело против Эйдельман* рассматривалось по статьям о реабилитации нацизма и публичном распространении заведомо ложной информации о Вооружённых силах России. Прокуратура на суде запросила восемь лет колонии для историка-иноагента.

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* Внесён Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

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Татьяна Миссуми
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