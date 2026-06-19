Эйдельман* заочно приговорена к 8 годам колонии за реабилитацию нацизма

В Москве суд вынес заочное решение в отношении историка Тамары Эйдельман*, находящейся за границей после начала СВО. Её приговорили к восьми годам колонии за реабилитацию нацизма и фейки об Армии России. Также иноагента лишили звания заслуженного учителя России.