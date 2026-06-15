Прокуратура запросила восемь лет колонии для историка Тамары Эйдельман*, признанной в России иноагентом. Об этом сообщил корреспондент Life.ru из зала суда.

Дело рассматривается по статьям о реабилитации нацизма и публичном распространении заведомо ложной информации о Вооружённых силах России. Кроме срока лишения свободы, обвинение просит запретить Эйдельман* администрировать сайты в интернете на пять лет.

Защита историка не согласилась с обвинением и попросила вернуть дело в прокуратуру. Причиной назвали якобы некорректно составленное обвинительное заключение.

Эйдельман* предъявлено обвинение по ч. 2 и ч. 4 статьи 354.1 УК РФ, а также по п. «д» ч. 2 статьи 207.3 УК РФ.

Ранее в Басманный районный суд Москвы направили дело певицы Монеточки, также признанной в России иноагентом. Её обвиняют в уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иностранных агентах.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.