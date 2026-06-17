Шутника Адольфа Гитлера из Нижнего Тагила задержали за реабилитацию нацизма

Сотрудники полиции из подразделения уголовного розыска вычислили и задержали жителя Нижнего Тагила, который накануне в местном торговом центре «Депо» решил купить пиццу, оформив заказ на имя Адольф Гитлер. Об этом Life.ru проинформировал руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых. По его сведениям , эта история вызвала широкий резонанс, к разбирательству подключались в том числе сыщики центра по противодействию экстремизму.

Шутка с именем Гитлера в заказе пиццы закончилась задержанием студента в Тагиле. Фото © Автор фото Н. В. Горелых

«Подозреваемым оказался студент Строительного колледжа, будущий электрик по имени Тимофей, из полной семьи. Взяли его по месту учебы. Оказывать сопротивления или спешно ретироваться он не пытался. В своём поступке тут же раскаялся, едва сдерживая слезы, и принёс извинения всем, кого его действия, что называется, задели за живое. Горе-студент сказал, что не является нацистом или их поклонником», — сказал он.

В объяснениях молодой человек заявил, что не является сторонником нацистской идеологии и не осознавал последствий своего действия. Он также заверил, что подобное больше не повторится. В отношении него возбуждено административное дело по статье 20.3 КоАП РФ о пропаганде нацизма. Санкция статьи предусматривает до 15 суток административного ареста.

Отдельно отмечается, что в ближайшее время врио начальника гарнизона полиции Нижнего Тагила Венер Гафаров направит представление в учебное заведение, где обучается студент, с требованием провести дополнительные профилактические мероприятия по патриотическому воспитанию молодёжи.

Напомним, что в Нижнем Тагиле 18-летний молодой человек оформил заказ на фудкорте торгового центра «Депо», указав имя Адольф Гитлер. Инцидент произошёл в одной из точек сети «Додо Пицца». При оформлении заказа молодой человек использовал имя лидера нацистской Германии.