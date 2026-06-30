Летающий квадроцикл: В России разработали микро-вертолёт, который изменит фронт

В Центре комплексных беспилотных решений (ЦКБР) разработали пилотируемый микро-вертолёт, способный маневрировать ниже уровня деревьев. Генеральный конструктор организации Дмитрий Кузякин рассказал ТАСС, что машина собирается за полчаса и позволяет оперативно перебрасывать бойцов через заграждения.

Главная задача нового изделия — быстрое перемещение личного состава там, где наземный транспорт бессилен. Квадроциклы и мотоциклы-вездеходы зависят от рельефа, состояния дорог и уязвимы для мин и дронов-«ждунов».

Винтокрылая машина лишена этих недостатков. Она способна «перемахнуть» через лесополосу, водную преграду или опасный участок быстрее, чем противник успеет среагировать. Минимальная высота полёта снижает риски серьёзных травм при нештатной ситуации.

В основу конструкции легла соосная схема. Она обеспечивает высокую маневренность, небольшие габариты и надёжность при укороченных несущих винтах. По словам Кузякина, Россия исторически обладает сильными компетенциями в этой сфере, и вертолёты-соосники стали визитной карточкой отечественного вертолётостроения.

Управление аппаратом освоят бойцы с опытом пилотирования FPV-дронов. Для ускоренной подготовки создан специальный симулятор-тренажёр, позволяющий «набить руку» до реального вылета.

Конструктор подчеркнул, что детальные технические характеристики не раскрываются. Однако он привел наглядный ориентир: машина может доставить вооружённого экипированного бойца от одного населённого пункта до райцентра и обратно на высоте придорожных столбов.

«Если нам удастся сделать этот «воздушный квадроцикл массовым», обучить и »поставить на крыло« наших парней, то положение на фронте изменится ближайшее время», — заключил разработчик.