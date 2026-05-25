25 мая, 15:48

Импортозамещённый вертолёт Ка-226Т совершил первый полёт

Ка-226Т. Обложка © rostec.ru

Начались лётные испытания импортозамёщенной версии вертолёта Ка-226Т, работающего на отечественным двигателе ВК-650В. Об этом сообщили в «Ростехе». Производством машины занимаются «Вертолёты России».

«Ещё одно значимое достижение отечественного авиастроения. Модульная конструкция и российский двигатель позволили сделать вертолёт универсальным, манёвренным и безопасным, а соосная система обеспечила устойчивость и простоту эксплуатации», — рассказал замминистра промышленности и торговли РФ Геннадий Абраменков, его цитирует портал «Ростеха».

Абраменков подчеркнул, что новый вертолёт отвечает задачам страны стать полностью суверенной в вопросах технологий. Также это очередной шаг в развитии санитарной, спасательной и патрульной авиации, добавил чиновник. Во время первых тестов винтокрылая машина исполнила рулёжку, зависание в воздухе и пару манёвров. Специалисты оценили устойчивость и управляемость аппарата, что является основными показателями для вертолёта.

По словам создателей, в новых Ка-226Т модифицировали бортовую кабельную сеть, а также установили новые компоненты российского производства. В компании «Вертолёты России» подчеркнули возможности нашей страны развивать собственные технологии.

Россия вошла в редкий клуб из-за нового Су-57Д

Ранее сообщалось, что в России создали зенитный артиллерийский комплекс «Цитадель», который умеет перехватывать вражеские беспилотники разных моделей при помощи «умных» снарядов. Впервые разработку продемонстрируют на Международном форуме по безопасности, который пройдёт с 26 по 29 мая в Московской области.

Татьяна Миссуми
