Легенда о Роналду: Блогер Тамаев обманул 15 млн подписчиков с Bugatti из розыска

Блогер Асхаб Тамаев купил Bugatti не у Роналду, а у мошенника. Оказалось, что редкий гиперкар был в розыске. Как выяснил SHOT, Bugatti Veyron раньше принадлежал дагестанцу Тимуру Ахмедову. В 2013 году он купил суперкар на деньги от финансовой пирамиды, за что его осудили на семь лет.

Пока шло следствие, Ахмедов попросил знакомого спрятать машину. Её держали на подземной парковке в Москве, а в Дагестане Bugatti числился в розыске. После освобождения Ахмедов уехал за границу, а машину выставили на продажу за 130 миллионов рублей. Её выкупил Тамаев.

Блогер Тамаев купил Bugatti в розыске и выдал за машину Криштиану Роналду. Фото © SHOT

Блогер Тамаев купил Bugatti в розыске и выдал за машину Криштиану Роналду. Фото © SHOT

Блогер, на которого подписаны 15 млн человек, полностью изменил внешний вид авто: переклеил кузов плёнкой и перешил салон в стиле CR7, чтобы выдать машину за суперкар Роналду. Он хвастался, что купил Bugatti у футболиста за 9 миллионов долларов (около 693 миллионов рублей), даже показывал форму и мяч, якобы подарки от португальца.

Блогер Тамаев купил Bugatti в розыске и выдал за машину Криштиану Роналду. Фото © SHOT

Однако SHOT нашёл магазин, где купили футболку за 16 900 рублей и мяч за 15 900 рублей. Продавцы подтвердили, что оба товара приобрёл один человек. Так раскрылся обман блогера.

Ранее Криштиану Роналду получил самую низкую оценку в стартовом составе сборной Португалии по итогам матча с Колумбией — 6,2 балла. У форварда было несколько голевых моментов, но реализовать их он не смог. За игру у него было три-четыре эпизода в штрафной, два из которых — явные голевые шансы. Низкая оценка отразила его слабую результативность в завершении атак и плохую реализацию моментов.