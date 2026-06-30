FPV-дрон атаковал остановку с людьми под Белгородом, ранены трое
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В городе Шебекино Белгородской области на остановке сдетонировал FPV-дрон. Пострадали три человека — женщина и двое мужчин, сообщили представители оперштаба Белгородской области.
«Пострадавших попутным транспортом доставили в Шебекинскую ЦРБ. У женщины и двух мужчин диагностированы осколочные ранения спины, предплечья и ног», — говорится в сообщении.
Им оказывается вся необходимая помощь. На месте атаки также повреждён автомобиль.
Ранее силы ПВО и РЭБ отразили атаку 60 беспилотников в Подмосковье. Жертвой налёта стал младенец. В Егорьевске после падения дрона загорелся частный дом. Под завалами оказались двое взрослых и двое детей — их извлекли спасатели. Шестимесячный ребёнок, к сожалению, скончался по дороге в больницу. Остальных пострадавших госпитализировали, врачи оказывают им помощь.
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