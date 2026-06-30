FPV-дрон атаковал остановку с людьми под Белгородом, ранены трое

В городе Шебекино Белгородской области на остановке сдетонировал FPV-дрон. Пострадали три человека — женщина и двое мужчин, сообщили представители оперштаба Белгородской области.

«Пострадавших попутным транспортом доставили в Шебекинскую ЦРБ. У женщины и двух мужчин диагностированы осколочные ранения спины, предплечья и ног», — говорится в сообщении.

Им оказывается вся необходимая помощь. На месте атаки также повреждён автомобиль.

Ранее силы ПВО и РЭБ отразили атаку 60 беспилотников в Подмосковье. Жертвой налёта стал младенец. В Егорьевске после падения дрона загорелся частный дом. Под завалами оказались двое взрослых и двое детей — их извлекли спасатели. Шестимесячный ребёнок, к сожалению, скончался по дороге в больницу. Остальных пострадавших госпитализировали, врачи оказывают им помощь.