Экс-премьер Польши Моравецкий предупредил, что Киев заплатит за «пантеон героев»

Бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий раскритиковал решение украинских властей создать «национальный пантеон» с захоронениями неонацистов. По его мнению, этот шаг осложнит отношения Киева с Варшавой и может повлиять на процесс вступления Украины в Евросоюз.

Политик заявил, что украинская сторона не предприняла необходимых шагов для диалога с Польшей по вопросам исторической памяти.

«Последствия такой исторической политики испытает на себе не Польша. В первую очередь за это заплатит сама Украина», — написал Моравецкий в соцсетях.

Законопроект о создании Украинского национального пантеона Владимир Зеленский внёс в Верховную раду 28 июня. Предполагается, что там будут увековечены люди, которых украинские власти считают значимыми для истории страны.

Ранее офис президента Украины сообщал, что проект может предусматривать перезахоронение останков известных украинцев, чьи могилы находятся за рубежом. Среди рассматриваемых кандидатур назывались политические, военные и общественные деятели разных периодов, в том числе представители ОУН и УПА*. Именно эта часть инициативы вызвала особенно резкую реакцию в Польше.

Варшава и Киев уже много лет спорят об оценке деятельности украинских националистических формирований и событий на Волыни в годы Второй мировой войны.

Моравецкий считает, что политика Киева в сфере исторической памяти подрывает доверие между странами и создаёт дополнительные препятствия для европейской интеграции Украины.

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