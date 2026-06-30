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30 июня, 10:21

Фетисов рассказал, как идёт подготовка хоккейного матча легенд России и США

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов сообщил о возможном проведении матча между легендарными хоккеистами России и США в ближайшем будущем. Идея организации таких игр была поддержана президентами России и США — Владимиром Путиным и Дональдом Трампом — ещё в марте 2025 года. Предполагалось участие игроков НХЛ и КХЛ.

Фетисов отметил, что быстро реализовать проект сложно из-за организационных особенностей профессиональных лиг. По его словам, потребуется два-три года на подготовку подобных матчей или серии игр. Он предложил более реалистичный вариант — провести игру среди легенд хоккея.

«Мы уже ведём разговоры с нашими коллегами несколько месяцев. Надеемся, что придём к консенсусу», — добавил Фетисов в беседе с ТАСС.

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Как сообщалось, первый хоккейный матч между сборными России и США состоится 1 июля в Москве. Встреча будет приурочена к 250-летию независимости Штатов. Матч пройдёт между командой Американской торговой палаты в РФ и российской командой «Красная машина».

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Татьяна Миссуми
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