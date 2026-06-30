«‎Должен быть загадкой»: Трёх фаворитов на роль нового Джеймса Бонда забраковали из-за славы

Многолетний директор по кастингу бондианы Дебби МакУильямс, проработавшая над франшизой 40 лет, назвала трёх актёров, которых не хочет видеть в роли Джеймса Бонда. Речь о Джейкобе Элорди, Каллуме Тернере и Харрисе Дикинсоне — их имена чаще всего называют в числе претендентов. По её словам, Бонд должен оставаться загадкой.

«Я не хочу видеть никого из них в роли Бонда, потому что мы и так уже слишком много о них знаем. Мы хотим знать о них как можно меньше лично, потому что именно такими и являются шпионы. Нам не нужно знать, куда он ходит за покупками, кто его родители или где он живёт. Мы никогда не хотим видеть его дома. И важнейший элемент всего этого — его должностные обязанности», — объяснила МакУильямс.

Она также выступила против того, чтобы Бонд стал женщиной: «Так его написал Ян Флеминг. Зачем это менять?»

Amazon официально запустила поиск нового Бонда. Режиссёром станет Дени Вильнёв, сценарий пишет Стивен Найт («Острые козырьки»), а продюсируют фильм создатели «Человека-паука» и «Гарри Поттера». Директором по кастингу назначена Нина Голд, работавшая над «Игрой престолов» и «Звёздными войнами».

Ранее фильм «Майкл» о поп-короле Майкле Джексоне стал самым кассовым байопиком в истории. Он собрал больше 977 миллионов долларов по всему миру и обошёл предыдущего рекордсмена — «Оппенгеймера» с 975 миллионами. Картина вышла в апреле. В Северной Америке она заработала 370 миллионов, а за её пределами — ещё 607 миллионов.