«Провоцирую и подпитываюсь»: Радиоведущая Алла Довлатова примерила роль дементора в Сети

Популярная российская радиоведущая Алла Довлатова спокойно относится к негативным комментариям в соцсетях и даже признаёт, что иногда сознательно провоцирует недоброжелателей. Об этом она рассказала в интервью Леди Mail.

«Я их специально провоцирую, потому что в какой-то мере даже подпитываюсь их энергетикой», — отметила звезда.

По словам Довлатовой, особенно бурную реакцию вызывают её фотографии в купальнике. Одни подписчики делают комплименты, другие считают, что в 51 год ей не стоит публиковать такие снимки и показывать фигуру.

Сама артистка уверена, что женщина в любом возрасте может выглядеть хорошо, если следит за собой. Она отметила, что хочет подавать такой пример другим, а злость и зависть хейтеров её скорее забавляют, чем задевают.

Ранее Алла Довлатова раскрыла детали диеты, которая позволила ей заметно похудеть за несколько недель. По её словам, путь к стройности не был простым и потребовал значительных жертв и постоянной работы.