Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 июня, 11:23

«Провоцирую и подпитываюсь»: Радиоведущая Алла Довлатова примерила роль дементора в Сети

Радиоведущая Алла Довлатова призналась, что сама провоцирует своих хейтеров

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / alla_dovlatova

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / alla_dovlatova

Популярная российская радиоведущая Алла Довлатова спокойно относится к негативным комментариям в соцсетях и даже признаёт, что иногда сознательно провоцирует недоброжелателей. Об этом она рассказала в интервью Леди Mail.

«Я их специально провоцирую, потому что в какой-то мере даже подпитываюсь их энергетикой», — отметила звезда.

«Мать-тигрица»: Ирина Дубцова раскрыла, когда готова жёстко ответить хейтерам
«Мать-тигрица»: Ирина Дубцова раскрыла, когда готова жёстко ответить хейтерам

По словам Довлатовой, особенно бурную реакцию вызывают её фотографии в купальнике. Одни подписчики делают комплименты, другие считают, что в 51 год ей не стоит публиковать такие снимки и показывать фигуру.

Сама артистка уверена, что женщина в любом возрасте может выглядеть хорошо, если следит за собой. Она отметила, что хочет подавать такой пример другим, а злость и зависть хейтеров её скорее забавляют, чем задевают.

«Мужик хочет любви»: Иосиф Пригожин прошёлся по хейтерам Диброва, процитировав Пушкина
«Мужик хочет любви»: Иосиф Пригожин прошёлся по хейтерам Диброва, процитировав Пушкина

Ранее Алла Довлатова раскрыла детали диеты, которая позволила ей заметно похудеть за несколько недель. По её словам, путь к стройности не был простым и потребовал значительных жертв и постоянной работы.

Главные новости шоу-бизнеса, громкие скандалы и интервью звёзд — в разделе «Поп-культура» на Life.ru.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Знаменитости
  • Поп-культура
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar