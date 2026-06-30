Ещё один самолёт вылетел в Европу с закрытого аэропорта в Черновцах

Ещё один транспортный самолёт вылетел с закрытого аэродрома в украинских Черновцах по направлению в Европу, сообщил журналистам источник в авиадиспетчерских службах Евросоюза. Почти 57-летний Ан-12, начавший свой путь ещё в советской авиации, скорее всего, арендован под коммерческое задание.

«Несмотря на закрытие украинского воздушного пространства, [самолёт] долетел до Кишинева и оттуда должен в скором времени направиться в одну из стран Балканского полуострова», — сказал собеседник ТАСС. Он обратил внимание на то, что такие рейсы чаще всего совершают промежуточную остановку именно в Молдавии.

Напомним, такой же рейс был совершён накануне. Ан-12 также вылетел из Черновцов, после чего направился в сторону Словакии.