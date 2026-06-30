«Будь они прокляты!»: Тарасова возмущена вернуть российским фигуристам флаг и гимн
Тарасова раскритиковала ISU за нейтральный статус российских фигуристов
Татьяна Тарасова. Обложка © ТАСС / Антон Новодережкин
Татьяна Тарасова резко раскритиковала решение Международного союза конькобежцев (ISU) допустить российских фигуристов до международных турниров, но только в нейтральном статусе. Своё мнение заслуженный тренер СССР высказала в беседе с журналистами. Тарасова не понимает, кому и чем не угодили национальные символы РФ,
«Я просто возмущена, что они допускают нас без флага и гимна. Спасибо им большое, молодцы ребята. Будь они прокляты!» — заявила Тарасова.
Напомним, совет Международного союза конькобежцев (ISU) принял решение с сезона 2026/27 допускать российских и белорусских спортсменов к международным стартам в нейтральном статусе, без флагов, формы и гимнов, при соблюдении определённых условий.
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