«Будь они прокляты!»: Тарасова возмущена вернуть российским фигуристам флаг и гимн

Татьяна Тарасова резко раскритиковала решение Международного союза конькобежцев (ISU) допустить российских фигуристов до международных турниров, но только в нейтральном статусе. Своё мнение заслуженный тренер СССР высказала в беседе с журналистами. Тарасова не понимает, кому и чем не угодили национальные символы РФ,

«Я просто возмущена, что они допускают нас без флага и гимна. Спасибо им большое, молодцы ребята. Будь они прокляты!» — заявила Тарасова.