Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 июня, 12:22

«Будь они прокляты!»: Тарасова возмущена вернуть российским фигуристам флаг и гимн

Тарасова раскритиковала ISU за нейтральный статус российских фигуристов

Татьяна Тарасова. Обложка © ТАСС / Антон Новодережкин

Татьяна Тарасова. Обложка © ТАСС / Антон Новодережкин

Татьяна Тарасова резко раскритиковала решение Международного союза конькобежцев (ISU) допустить российских фигуристов до международных турниров, но только в нейтральном статусе. Своё мнение заслуженный тренер СССР высказала в беседе с журналистами. Тарасова не понимает, кому и чем не угодили национальные символы РФ,

«Я просто возмущена, что они допускают нас без флага и гимна. Спасибо им большое, молодцы ребята. Будь они прокляты!» — заявила Тарасова.

Представители 11 стран потребовали убрать российскую атрибутику из гимнастики
Представители 11 стран потребовали убрать российскую атрибутику из гимнастики

Напомним, совет Международного союза конькобежцев (ISU) принял решение с сезона 2026/27 допускать российских и белорусских спортсменов к международным стартам в нейтральном статусе, без флагов, формы и гимнов, при соблюдении определённых условий.

Больше новостей о матчах, турнирах и спортсменах — читайте в разделе «Спорт» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Татьяна Тарасова (тренер)
  • Фигурное катание
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar