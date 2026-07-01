«Западного наелись — потянуло на родное»: Бабкина объяснила возвращение моды на фолк

Фестиваль-марафон «Песни России» отмечает 20-летие. За это время проект побывал в десятках регионов и собрал на своих площадках тысячи зрителей. В интервью Life.ru народная артистка России Надежда Бабкина рассказала, почему традиционная культура не должна превращаться в музейный экспонат, как народное караоке возвращает людям ощущение единства и почему молодёжь снова потянулась к своим корням.

— Вы часто говорите о народной песне как о живой культуре. Что для вас сегодня главный признак того, что традиция не умирает?

— Главный признак — это аншлаги в театре «Русская песня» и полные площади зрителей на концертах фестиваля-марафона «Песни России». Я вижу, как нас принимает публика, как горят глаза людей, как они не хотят отпускать артистов со сцены.

Традиция и не может умереть, потому что она заложена в нас — в том генетическом коде, который никуда не спрячешь.

— В этом году «Песни России» отмечают 20-летие. Что для вас лично важнее в этой дате: масштаб, пройденный путь или то, что фестиваль до сих пор жив и собирает людей?

— Здесь всё важно: и масштаб, и путь, и то, что фестиваль живёт. Ни один из этих элементов нельзя недооценивать, потому что одно естественно вытекает из другого.

Не будь масштаба и правильного размаха, мы бы не прошли столь долгий путь. А не будь фестиваль по-настоящему живым, вместо тысяч зрителей к нам приходили бы, как говорится, три сестры да дядя Ваня.

Сочетание всех этих качеств даёт нашему движению возможность меняться вместе со временем, не бронзоветь и не превращаться в музейный экспонат.

Кстати, это во многом заслуга нашей молодой команды, и в первую очередь директора фестиваля Сергея Рябова — креативного, талантливого и пробивного человека, который пристально следит за тем, чтобы жизнь внутри проекта кипела и бурлила.







— В народной культуре много коллективности: хор, хоровод, общий праздник. А современный человек часто остаётся один на один с телефоном. Песня может вернуть ощущение «мы»?

— Ещё как! Песня — это то немногое, что сегодня способно по-настоящему объединить народ.

Мы даже придумали специальный формат — народное караоке. Представьте: центральная площадь города или посёлка, на большие экраны выводятся строчки любимых песен, и многотысячная толпа поёт единым хором вместе с нашими артистами.

Вот это и есть настоящая соборность, истинное единение, мощнейший обмен энергией. Никакой телефон это не заменит.

— 2026 год объявлен Годом единства народов России. Но слово «единство» часто звучит официально. Как наполнить его живым человеческим смыслом?

— Единство нельзя ввести указом, оно рождается только из общего глубокого переживания.

Вот когда на площади стоят люди разного возраста и достатка и у них у всех одновременно бегут мурашки по коже от песни — это и есть живой смысл. Официальные слова перестают быть просто словами в тот момент, когда мы чувствуем дыхание друг друга и слышим общий ритм сердец.

Наша задача — не лозунги вешать, а создавать моменты, когда незнакомые люди становятся единым организмом. И неважно, поют они на русском, татарском или любом другом родном языке.

Как только пропадает деление на сцену и зал, единство перестаёт быть абстракцией. Оно становится воздухом, которым мы вместе дышим.

— Сейчас у молодёжи снова появляется интерес к фолку, этнике и национальным корням. Это мода на русский стиль или более глубокий запрос?

— Да просто западного наелись, а теперь, конечно же, потянуло на родное. Причём хочется чего-то резвого, заводного, незатянутого — чтобы можно было подвигаться, станцевать, энергию выплеснуть. И это прекрасно!

В этом жанре дышит история нашего государства, нашего народа. Сейчас как никогда важно понимать, чьей земли мы уроженцы. Поэтому я считаю: нужно за это желание зрителей уцепиться.

Именно поэтому мы записали альбом «Модно-Народно» — чтобы показать: народная песня может звучать свежо и современно, не теряя при этом ни душевности, ни глубины.

Это шаг к тому, чтобы молодёжь открывала свои корни через музыку, которая говорит с ней на понятном и близком сегодняшнем языке. Так, глядишь, народная песня станет не просто модным трендом, а основательно, целым пластом вновь войдёт в духовную жизнь нашей молодёжи.

— За 20 лет фестиваль объехал десятки регионов. Есть ли у вас ощущение, что Россия поёт по-разному в разных местах, или в народной песне всё равно слышен один общий нерв?

— Поёт по-разному, и именно это мы стремимся показать.

Фестиваль-марафон «Песни России» проходит при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Эта поддержка позволяет нам не просто приезжать с концертами в регионы, а собирать на одной сцене постоянных участников фестиваля и местные профессиональные и самодеятельные коллективы.

У каждого региона, у каждого города — своя интонация, свой тембр, своя манера. Калужская область звучит иначе, чем Владимирская, Владимирская — иначе, чем зазвучит Ярославская.

Но именно эта разница и выводит нас на тот самый общий нерв — нерв живого, неподдельного интереса людей к собственной культуре.

В 2026 году маршрут фестиваля-марафона «Песни России» проходит через Калужскую, Владимирскую и Ярославскую области. И уже первые цифры показывают, насколько живой интерес вызывает народная культура: в Калужской области концерты собрали 28 тысяч зрителей, во Владимирской — уже 55 тысяч. Это не абстрактное единство, а реальные люди, которые приходят, слушают и поют вместе с нами.

Впереди — Ярославская область. Мы продолжим слушать, как поёт Россия, и радоваться тому, какие мы разные — и какие единые.