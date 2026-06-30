В Петербурге экстренно эвакуировали роддом № 10

В Санкт-Петербурге экстренно эвакуировали роддом № 10 на улице Тамбасова, пишет «Mash на Мойке». Родившие мамы с детьми и будущие роженицы почти час стоят у забора. Почему их вывели — неизвестно.

Персонал и пациенток отправляют в спортзал соседней школы. Росгвардия перекрыла ближайшую улицу.

Эвакуация роддома № 10 в Петербурге. Коллаж © «Mash на Мойке»

Ранее в самом центре Москвы нашли предметы, похожие на гранаты. Их обнаружили у дома на Цветном бульваре. Эвакуированы 25 человек.