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30 июня, 13:38

В Петербурге экстренно эвакуировали роддом № 10

Автомобиль Росгвардии. Обложка © Life.ru

Автомобиль Росгвардии. Обложка © Life.ru

В Санкт-Петербурге экстренно эвакуировали роддом № 10 на улице Тамбасова, пишет «Mash на Мойке». Родившие мамы с детьми и будущие роженицы почти час стоят у забора. Почему их вывели — неизвестно.

Персонал и пациенток отправляют в спортзал соседней школы. Росгвардия перекрыла ближайшую улицу.

Эвакуация роддома № 10 в Петербурге. Коллаж © «Mash на Мойке»

Эвакуация роддома № 10 в Петербурге. Коллаж © «Mash на Мойке»

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Матвей Константинов
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