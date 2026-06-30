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30 июня, 14:13

«Ужасно больно»: Костомаров эмоционально простился с Артуром Дмитриевым

Костомаров выразил соболезнования в связи со смертью Артура Дмитриева

Роман Костомаров и Артур Дмитриев (слева-направо). Обложка © Telegram / Роман Костомаров

Роман Костомаров и Артур Дмитриев (слева-направо). Обложка © Telegram / Роман Костомаров

Роман Костомаров высказался о смерти двукратного олимпийского чемпиона Артура Дмитриева. Фигурист опубликовал трогательное обращение в своём телеграм-канале. Костомаров назвал Дмитриева старшим товарищем и другом, который помогал ему в трудные минуты. Фигурист признался, что не может поверить в случившееся.

«Артурилло... друг... мой старший товарищ! Ты был очень сильным, мудрым и хорошим человеком! Ты много помогал мне в свое время... в самые трудные моменты в спорте... словом... делом... за что я тебе чрезмерно благодарен. Не верится, что это произошло... и это ужасно больно... Спасибо тебе за всё!!!», — написал Костомаров у себя в телеграм-канале.

Названа причина смерти двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Артура Дмитриева
Названа причина смерти двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Артура Дмитриева

Напомним, ранее о смерти 58-летнего спортсмена сообщили в Федерации фигурного катания России. Артур Дмитриев дважды становился олимпийским чемпионом в парах: в 1992-м с Мишкутёнок и в 1998-м с Казаковой. Он первый в истории фигурист с золотом Олимпиад в дуэтах с разными партнёршами. Также он выигрывал чемпионаты мира и Европы. Последние годы он тренировал юных фигуристов в Петербурге.

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Александра Мышляева
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