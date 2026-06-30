В Одессе температура поверхности достигла 52,9 градуса, в Киеве — 51,2
Виды Одессы. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ivan Vasylyev
Спутниковый мониторинг показал, что температура поверхности в Одессе достигала 52,9°C, а в Киеве — 51,2°C. Данные получены с аппаратов европейской программы Copernicus Sentinel-3 в период с 26 по 29 июня 2026 года, пишут украинские СМИ.
Исследование анализировало эффект «городского теплового острова» в крупных городах Украины, включая Львов, Ивано-Франковск, а также в Париже и Варшаве.
Накануне в Белоруссии из-за аномальной жары объявили красный уровень опасности, и синоптики отметили, что рекордная волна тепла, ранее прошедшая по Европе, привела к новому историческому максимуму в Германии — 41,5 градуса в Мёккерн-Древице, побив предыдущий рекорд в 41,2 градуса, державшийся с 25 июля 2019 года. В Белоруссии впервые в истории метеонаблюдений температура превысила 40 градусов — новый рекорд в 40,4°C был зафиксирован в Пинске в период с 14:00 до 14:20, сообщил Гидрометцентр. Предыдущий максимум (38,9°C) держался с 2010 года в Гомеле.
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