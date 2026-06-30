Режим ЧС отменили в Туапсе после ликвидации разлива нефтепродуктов

Власти Туапсинского района Краснодарского края объявили о снятии режима ЧС, который был введён ещё в конце апреля после разлива нефти из-за налёта украинских дронов. Информацию публикует региональный оперштаб. Распоряжение уже подписал губернатор Вениамин Кондратьев.

«В настоящее время все работы по уборке прибрежной территории полностью завершены», — отмечается в заявлении оперативного штаба.

Как уже писал Life.ru, режим ЧС был введён после пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе в конце апреля текущего года. Также объявлялись властями ограничения на использование сырой воды до устранения последствий разлива нефти.