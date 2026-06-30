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Регион
30 июня, 14:46

Режим ЧС отменили в Туапсе после ликвидации разлива нефтепродуктов

Обложка © Telegram / Оперативный штаб — Краснодарский край

Обложка © Telegram / Оперативный штаб — Краснодарский край

Власти Туапсинского района Краснодарского края объявили о снятии режима ЧС, который был введён ещё в конце апреля после разлива нефти из-за налёта украинских дронов. Информацию публикует региональный оперштаб. Распоряжение уже подписал губернатор Вениамин Кондратьев.

«В настоящее время все работы по уборке прибрежной территории полностью завершены», — отмечается в заявлении оперативного штаба.

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Как уже писал Life.ru, режим ЧС был введён после пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе в конце апреля текущего года. Также объявлялись властями ограничения на использование сырой воды до устранения последствий разлива нефти.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Татьяна Миссуми
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