30 апреля, 11:31

Ограничения на использование сырой воды ввели в Туапсинском районе после ЧС

Обложка © Telegram / Вениамин Кондратьев

В Туапсинском районе Краснодарского края введены ограничения на использование сырой воды на фоне режима чрезвычайной ситуации. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава региона.

Ограничения введены в целях безопасности жителей и носят временный характер. В ведомстве уточнили, что речь идёт именно об ограничении использования сырой воды.

Режим ЧС был введён после пожара на нефтеперерабатывающем заводе, который, по данным сообщений, произошёл в результате атаки. Власти региона принимают меры по минимизации последствий и обеспечению безопасности населения.

В Туапсе восстановили водоснабжение после атаки БПЛА

Ранее на нефтеперерабатывающем предприятии в Туапсе полностью ликвидировали возгорание, которое произошло после атаки украинских беспилотников. Пожар удалось полностью потушить усилиями экстренных служб. Работа по ликвидации огня была крайне сложной и опасной, а спасателям и пожарным приходилось действовать в условиях высокого риска.

Милена Скрипальщикова
