В Туапсе потушили пожар на НПЗ после атаки беспилотников

На нефтеперерабатывающем предприятии в Туапсе полностью ликвидировали возгорание. Пожар возник после атаки украинских беспилотников, сообщил в своём Telegram-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Глава региона лично поблагодарил всех, кто участвовал в тушении. По его словам, работа была тяжелейшей и опасной: огнеборцам приходилось рисковать жизнью, чтобы справиться с масштабным пламенем.

Сейчас власти займутся восстановлением инфраструктуры города. Точные сроки пока не называются, но чиновники обещают сделать всё возможное, чтобы привести Туапсе в порядок в кратчайшее время.

Пострадавших в результате инцидента нет. Специалисты продолжают разбирать завалы и оценивать ущерб, причинённый предприятию. На месте происшествия работают экстренные службы. По факту атаки проводится проверка.

Напомним, в Туапсе произошёл крупный пожар на нефтеперерабатывающем заводе после атаки украинских БПЛА. Власти эвакуировали жителей домов рядом с предприятием. В округе объявили режим ЧС. Глава МЧС Куренков работает на месте, подтягивают дополнительные силы. Берег укрепят, на воде выставят заграждения. Грязную землю уже вывозят.