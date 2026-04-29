В Туапсе восстановили водоснабжение после атаки БПЛА

В Туапсе восстановили водоснабжение на ряде улиц и в пригороде после аварии. Об этом сообщил глава города Сергей Бойко в своём телеграм-канале.

«Приостановленное водоснабжение… восстановлено. Сейчас идёт заполнение систем…», — написал он. По его словам, подача воды будет возобновляться постепенно по мере роста давления.

Напомним, в Туапсе произошёл крупный пожар на нефтеперерабатывающем заводе после атаки украинских БПЛА. Власти эвакуировали жителей домов рядом с предприятием. В округе объявили режим ЧС. Глава МЧС Куренков работает на месте, подтягивают дополнительные силы. Берег укрепят, на воде выставят заграждения. Грязную землю уже вывозят.