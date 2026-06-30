Кенийские розовые фламинго бледнеют и вымирают из-за обильных дождей над Великой рифтовой долиной

Знаменитые розовые фламинго, обитающие в Великой рифтовой долине в Кении, начали утрачивать яркость окраски. Причиной стали изменения условий в местных водоёмах, сообщил телеканал Africanews.

Учёные связывают происходящее с повышением уровня воды в щелочных озёрах. Из-за обильных дождей и других природных факторов вода становится более пресной. Это приводит к сокращению цианобактерий, которые служат основным источником пищи для птиц.

Представитель организации Nature Kenya Пол Гачеру пояснил, что розовая пигментация перьев напрямую зависит от потребляемой еды. Если количество цианобактерий падает, окраска становится менее выраженной. Изменения уже заметны на нескольких водоёмах, включая озёра Элементайта и Богория. Сокращение кормовой базы привело и к резкому уменьшению численности самих пернатых.

Экологи назвали птиц своеобразным индикатором более широких перемен в экосистеме региона. Речь идёт о росте уровня воды, изменении режима осадков, загрязнении и усилении антропогенной нагрузки на водно-болотные угодья. По мнению специалистов, защита хрупкой среды обитания станет решающим фактором для сохранения стай розовых фламинго, которые долгое время определяли облик Великой рифтовой долины.

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