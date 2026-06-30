Японские «снежные макаки» устали от толп обнаглевших туристов

Знаменитый японский парк Дзигокудани Яэн-Коэн, где дикие макаки зимой греются в горячих источниках, вводит строгие ограничения для посетителей. С августа администрация начнёт требовать предварительное онлайн-бронирование и установит ежедневную квоту.

Об этом сообщил представитель парка. В пиковые дни число гостей достигало 3–4 тысяч человек, теперь же пропускать будут не более двух тысяч в сутки.

Причина ужесточения — не только ажиотаж, но и неадекватное поведение туристов. Посетители кормят обезьян, пытаются их трогать, а некоторые даже залезают в воду к животным. Администрация посчитала, что макаки измучены чрезмерным вниманием.

Наблюдатели связывают ситуацию с общенациональным овертуризмом. В 2025 году Япония приняла рекордные 42,7 миллиона иностранных гостей благодаря слабой иене. Туристический бум принёс доходы, но обнажил проблему переполненности культовых локаций.

Ранее двое туристов из Колумбии пытались провезти трёх обезьян в трусах и попались охране аэропорта в Испании. 27-летняя женщина и 26-летний мужчина привлекли внимание службы безопасности аэропорта Рафаэля Нуньеса в Картахене странным поведением. При досмотре в их нижнем белье обнаружили двух белолобых капуцинов и детёныша красного ревуна, который, к сожалению, погиб от удушья.