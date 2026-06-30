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30 июня, 18:14

В Москве ввели ограничения на работу четырёх аэропортов

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В столичных аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковский (Раменское) и Шереметьево введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в Росавиации.

Ограничения носят профилактический характер и необходимы для обеспечения безопасности полётов. В ведомстве не уточнили, когда аэропорты возобновят работу в штатном режиме.

Пассажирам и авиакомпаниям рекомендуется следить за официальной информацией и уточнять статус рейсов.

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Ранее Минобороны РФ сообщило, что за ночь с 20:00 29 июня до 07:00 30 июня силы ПВО сбили 419 украинских дронов самолётного типа. Беспилотники уничтожены над Крымом, Краснодарским краем и 18 областями, включая Ростовскую, Брянскую, Курскую, Белгородскую, Калужскую, Воронежскую, Московский регион и другие.

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Александра Мышляева
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