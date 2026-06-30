Леброн Джеймс покинул «Лейкерс» по окончании контракта

Лучший бомбардир в истории НБА Леброн Джеймс покинул «Лос-Анджелес Лейкерс» в связи с истечением контракта. Об этом официально сообщила пресс-служба калифорнийского клуба.

Американец выступал за команду с 2018 года, проведя в её составе восемь сезонов и став чемпионом НБА в 2020 году. Действующее соглашение было рассчитано до окончания сезона-2025/26.

«Леброн Джеймс — один из величайших спортсменов в истории. Мы всегда будем благодарны ему за восемь лет, проведённых в «Лейкерс», включая титул, к которому он привёл нас в самых сложных условиях, и бесчисленные рекорды, которые он побил в наших цветах. Мы желаем ему всего наилучшего в будущем как на площадке, так и вне ее. Он всегда будет желанной частью семьи «Лейкерс» — говорится в заявлении клуба.

По информации инсайдера Шэмса Чарании, 42-летний спортсмен намерен продолжить карьеру в другой команде лиги. О новом месте работы легендарного форварда пока не сообщается.

Ранее «Нью-Йорк Никс» стал чемпионом НБА, обыграв «Сан-Антонио» в пятом матче финала со счётом 94:90. Серия завершилась со счётом 4-1 в пользу ньюйоркцев. Этот титул стал для клуба третьим в истории — после побед в 1970 и 1973 годах. Перерыв без чемпионства длился 53 года.