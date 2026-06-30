Шнайдер вышла во второй круг Уимблдона, обыграв немку Лис

Российская теннисистка Диана Шнайдер обыграла представительницу Германии Еву Лис в первом круге Уимблдона. Встреча завершилась со счётом 7:5, 6:1 в пользу 22-летней россиянки.

Шнайдер, посеянная под 15-м номером, уверенно переиграла несеянную соперницу. Во втором круге она сыграет с победительницей матча между россиянкой Людмилой Самсоновой и Полиной Кудерметовой из Узбекистана.

На счету Шнайдер пять титулов WTA в одиночном разряде, а лучшим результатом на Больших шлемах является полуфинал Ролан Гаррос-2026. В 2024 году она завоевала серебро Олимпиады в Париже в паре с Миррой Андреевой. Ева Лис, 24-летняя немка, занимает 76-е место в рейтинге и пока не побеждала на турнирах WTA.

Уимблдон завершится 12 июля, его призовой фонд составляет 64,2 млн фунтов. Действующая чемпионка — Ига Свёнтек из Польши.

Ранее вторая ракетка России Андрей Рублёв выбыл с Уимблдона, проиграв стартовый матч во второй раз за три года. На травяных кортах Лондона он уступил квалифаеру Роману Сафиуллину со счётом 4:6, 7:6, 6:3, 3:6, 6:7. Рублёв (12-й сеяный) сравнял счёт по партиям, но в решающем сете уступил на тай-брейке.