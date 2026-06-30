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30 июня, 19:03

Каждая минута на счету: Еле живого медвежонка с гниющими лапами везут из Сочи в Подмосковье на лечение

В горах Сочи истощённый медвежонок с травмированными лапами выполз к людям

Обложка © Telegram / Парк львов ЗЕМЛЯ ПРАЙДА

Обложка © Telegram / Парк львов ЗЕМЛЯ ПРАЙДА

Истощённый медвежонок самостоятельно добрался до посёлка Эсто-Садок в горах Сочи и пролежал там трое суток без движения. На помощь пришли сотрудники парка «Земля прайда».

В Сочи измождённый медвежонок выполз за помощью к людям. Видео © Telegram / Парк львов ЗЕМЛЯ ПРАЙДА

У малыша обнаружили тяжелейшие травмы задних конечностей. Одна лапа буквально болтается, кожа слезает, а раны уже начали гноиться. Ветеринары приняли решение о срочной транспортировке найдёныша.

Медвежонка обезболили и погрузили в специальный бокс. Сейчас его везут на автобусе в подмосковный приют. Всю дорогу за косолапым следят медики: ставят капельницы, отпаивают водой и пытаются накормить ослабевшее животное. Главная задача сейчас — доставить пациента до места, где ему окажут полноценную помощь.

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Life.ru рассказывал, как в апреле сотрудники парка «Земля Прайда» доставили истощённую медведицу-сироту Дыньку из Северной Осетии в Москву. У трёхмесячного зверя выявили тяжёлую глистную инвазию и системное воспаление. Несмотря на периоды активности, состояние оставалось нестабильным из-за недостатка массы тела и приступов апатии.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Юрий Лысенко
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