ПВО за сутки сбила 121 украинский дрон над регионами РФ и Азовским морем
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Российские средства противовоздушной обороны за прошедший день уничтожили 121 беспилотный летательный аппарат самолётного типа, сообщили в Минобороны. Цели поражались в период с 07:00 до 21:00 мск.
Беспилотники были перехвачены над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Калужской, Курской, Смоленской, Ростовской, Рязанской, Тамбовской, Тверской, Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом, а также в акватории Азовского моря. Всего зафиксировано 121 сбитое воздушное судно противника.
Ранее министерство обороны РФ сообщало, что за ночь с 29 на 30 июня средства ПВО уничтожили 419 украинских беспилотников самолётного типа над почти двумя десятками регионов РФ. Эта атака стала одной из самых массовых за последнее время.
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