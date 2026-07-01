Воет часами и грызёт дверь? Зоопсихолог назвала опасные признаки тревоги разлуки у собак

Многие владельцы собак сталкиваются с тем, что их питомец воет, оставаясь один дома. Однако, как объяснила в беседе с Life.ru зоопсихолог и приглашённый эксперт бренда Triol Светлана Капустина, далеко не всегда такое поведение говорит о серьёзной проблеме.

Если собака воет пару минут после вашего ухода, а потом успокаивается и просто ждёт — это нормальная адаптивная реакция. Через неё проходят почти все щенки и многие взрослые животные, особенно в новой обстановке. Светлана Капустина Зоопсихолог и приглашённый эксперт бренда Triol

Однако есть ситуации, когда вой перестаёт быть просто реакцией на одиночество. По словам специалиста, тревожиться стоит, если вой продолжается всё время отсутствия хозяина и повторяется практически после каждого ухода. Особенно если к нему добавляются другие признаки деструктивного поведения: собака грызёт дверь или мебель, оставляет лужи, хотя давно приучена к туалету, обильно пускает слюни или пытается выбраться из квартиры через дверь или окно. В таких случаях речь может идти о тревоге разлуки.

Эксперт также сослалась на данные финского исследования, опубликованного в журнале Scientific Reports. Согласно ему, тревога разлуки встречается у 14–20% собак, а у возбудимых и импульсивных животных риск развития такого состояния почти в десять раз выше, чем у спокойных и уравновешенных питомцев.

Причин возникновения тревоги разлуки может быть несколько. По словам Капустиной, собаки хорошо считывают эмоциональное состояние хозяина, поэтому, если человек сам нервничает перед уходом, долго прощается или суетится, тревога животного усиливается. Кроме того, проблема может быть связана с недостатком физической нагрузки, нехваткой впечатлений, слабой социализацией в щенячьем возрасте или резкой сменой привычного режима. Иногда тревога разлуки сочетается со страхом громких звуков — грозы, салютов или фейерверков.

«Самое важное правило — по возвращении не ругать собаку за погромы, даже если мебель серьёзно пострадала. Питомец не способен связать ваше недовольство с тем, что произошло час или два назад. Это делает мир для него менее предсказуемым и может только усилить тревогу в следующий раз», — предупредила специалист.

Чтобы помочь питомцу, зоопсихолог рекомендует постепенно приучать его к одиночеству. Начинать лучше с очень коротких отлучек, постепенно увеличивая время отсутствия. При этом не стоит устраивать долгие эмоциональные прощания — уход должен стать для собаки обычным событием.

Полезно также учить питомца спокойно оставаться одному, даже когда хозяин находится дома. Для этого можно ненадолго оставлять собаку в соседней комнате, предлагая ей лакомство или любимую игрушку.

Перед уходом эксперт советует дать животному возможность потратить энергию: вывести его на прогулку, поиграть или предложить игрушку-головоломку с лакомством непосредственно перед выходом из дома. Некоторым собакам также помогает знакомый запах хозяина — например, оставленная футболка, — а спокойный фоновый звук, например тихо работающее радио, создаёт ощущение привычной обстановки.

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