СМИ узнали о работе канала связи между американскими военными и КСИР

США открыли канал связи для урегулирования кризисных ситуаций между Центральным командованием страны и Корпусом стражей исламской революции Ирана. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на неназванного представителя Белого дома.

По данным издания, этот механизм уже начал использоваться обеими сторонами и предназначен для снижения напряжённости.

При этом ранее представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявлял, что по итогам переговоров в Швейцарии Тегеран и Вашингтон создали политический канал связи. В то же время, по его словам, отдельного канала взаимодействия между военными двух стран не существует.

Ранее спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф, возглавляющий переговорную группу страны, заявил, что Тегеран готов к военным действиям на фоне продолжающихся переговоров с США. По его словам, в настоящий момент Иран продолжает диалог и настаивает на выполнении ранее достигнутых договорённостей. При этом он подчеркнул, что в случае отказа Вашингтона от своих обязательств Тегеран готов к силовому сценарию.