Бывший мэр Одессы Геннадий Труханов высказался о культурной политике Украины и запрете русского языка. В интервью РБК-Украина он заявил, что одесские песни, написанные на русском языке, являются неотъемлемой частью истории и самобытности города. По его словам, их ценность не зависит от политической конъюнктуры.

«Мы запретили сегодня песни на русском языке. Но одесские песни написаны как раз на таком языке. Что в них такого есть, что все слушают? Потому что это наша история. Это наша ДНК. Это наша самобытность», – подчеркнул Труханов.

Экс-мэр также раскритиковал современную культурную политику страны. По его мнению, за более чем 30 лет независимости Украине не удалось создать достаточное количество качественного украинского культурного контента, который мог бы стать полноценной альтернативой произведениям прошлых лет.

Ранее Life.ru писал, что сопредседатель попечительского совета акции «Свеча памяти» Ирина Яровая выразила уверенность, что многие жители Киева и Одессы не предали память предков и зажгут свечи в память о жертвах Великой Отечественной войны. Она подчеркнула, что эти люди не приемлют нацизм в его уродливом проявлении.